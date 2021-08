Alex AFOUXENIDIS

Mon métier est d'assurer la compétitivité d'une entreprise en réduisant les pertes.



Au sein de deux grands groupes industriels américains et d’un groupe britannique, je me suis consacré principalement à la mise en place des processus d’amélioration continue destinés à réduire les pertes et basés sur les principes du Lean et du World Class Manufacturing.



Mes compétences :

Microsoft Office

Coaching d'équipe

Animation d'équipe

Aisance relationnelle et adaptation

Esprit analytique

Formation de formateur

Lean

Black Belt

Amélioration Continue

Six Sigma

Kaizen