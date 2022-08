Alexandra BOHER

Transmettre et partager mon savoir faire, mes compétences, mon enthousiasme... Telles sont mes motivations pour accompagner les apprenants dans leur formation.



DUFA - Diplôme d’Université de Formateur d'Adultes (Diplômée, mars 2019)

En recherche d'emploi



Compétences Pédagogiques :

- Concevoir outils et séquences pédagogiques

- Définir des objectifs pédagogiques

- Choisir une démarche pédagogique adaptée

- Adapter l’apprentissage besoins /niveaux des publics

- Utiliser les nouvelles TIC

- Animer et gérer des groupes

- Établir une relation confiance/sécurité avec les participants

- Favoriser l’implication des apprenants

- Mener des entretiens individuels



Qualités Professionnelles :

Motivée, Dynamique, Organisée, Souriante

Créative, Capacité d’adaptation,

Esprit d’équipe,d’analyse et critique, Ouverte aux échanges.

A l’écoute, Pédagogue, Bienveillante, Empathique



Compétences Techniques

- Système Management Qualité SMQ et Gestion de Projets

- Méthodes et organisation en entreprises

- Démarche amélioration continue

- Connaissance normes qualité (ISO 9001)

- Outils de tests et de contrôles qualité

- Démarches gestion des incidents

- Commerce International

- Ressources Humaines



Langues :

Français : Langue Maternelle

Anglais : B1/B2

Italien : B1/B2

Espagnol : B1



