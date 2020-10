Alexandra FERRERO

Distinguez-vous avec élégance et créativité, en valorisant votre communication par l'art de la calligraphie. Vos messages et vos supports stylisés par une écriture manuscrite et un geste unique rendront chacun de vos destinataires unique ! Contact: alexandra@laplumographe.fr

Site web : www.laplumographe.fr



MA PROMESSE ? Ce sont les VALEURS de mon entreprise que j'incarne pour vous.

Au studio La plumographe, tout est "Handmade with amour".



• Agilité : je m'adapte à vos besoins au fur et à mesure de l'avancée de votre projet.

• Réactivité : je réponds rapidement à vos messages et livre souvent votre commande avant l'heure, dans un packaging unique.

• Loyauté : je suis fidèle aux engagements que nous prenons ensemble, impliquée et passionnée dans tout ce que j'entreprends, du brief à la livraison.

• Raffinement : j'insuffle les codes du luxe dans mon travail, codes hérités de ma carrière au coeur de grandes Maisons de luxe.

• Ecoute : l'humain est au centre de mon métier, parlons-nous au téléphone ou mieux encore, rencontrons-nous !



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Powerpoint

Word

Luxe