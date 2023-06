Alexandra HOSSARD (BLAY)

Je suis faite pour ça : transmettre, accompagner et me réjouir du chemin parcouru ensemble ! C'est le fil conducteur de ma vie pro...



Manager pendant + de 20 ans dans des pays et des structures différentes, aujourd'hui j'accompagne toujours les Humains, avec cette même joie, au travers d'Alexandra Hossard Coaching



En visio ou en présentiel

Je vous accompagne sur une période définie lorsque vous décidez didentifier & de remédier à ce qui, trop souvent :

- pompe votre temps et votre énergie,

- freine la qualité de votre travail,

- écorche votre confiance en vous,

- malmène votre relation aux autres

- ...



Vous voulez :

- Communiquer sainement et efficacement au quotidien, en réunion

- Nourrir votre motivation dans un contexte difficile

- Prévenir ou gérer les désaccords, faire face aux conflits

- Réguler votre charge de travail et les émotions de type stress, peur d'échouer, d'être jugé.e

- Gagner en confiance, vous affirmer, prendre des initiatives, oser

- ...





Pour que votre changement soit profond et durable, je vous accompagne pas à pas

Vous clarifiez d'abord VOS fonctionnements et VOS attentes profondes pour ensuite imaginer, expérimenter et optimiser VOS solutions



PS les managers : j'ai aussi développé un parcours qui vous est dédié.

« Je deviens mon meilleur atout en management » = 12 séances d'1h30, des outils pour explorer votre fonctionnement, consolider ce qui vous porte et modifier ce qui vous dessert.



+ d'infos sur ah-coaching.fr ou au 06 66 98 26 11