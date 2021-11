Alexandra KLAM

Responsable de Zone ELIOR "Concession Loisirs " pour CENTER PARCS

(5.8M€ de CA-47 collaborateurs)



Après un parcours multidisciplinaire,j'ai la chance d'évoluer depuis 3 ans au sein de la concession loisirs pour le groupe Elior .

J'ai pu y appréhender différentes missions;pour découvrir en 2013 un nouveau métier responsable de zone Retail (comprenant une supérette,un service livraison cottage,une boulangerie,et une activité séminaire).

Curieuse de découverte,Je cultive mon adaptabilité et mon enthousiasme .Principalement autodidacte ,je mets tout en œuvre pour acquérir les connaissances nécessaire pour être performante dans le domaine d’activité ou je suis missionnée.



Missions Principales :



-Recrutement ,formation ,management et développement de l'équipe

-Développement des offres commerciales et de la capture clients

-Atteinte des objectifs Ratio MP et MO budgété

-Garantir l'excellence en audit hygiène



Mes compétences :

Manager

Autodidacte

Organiser

Pragmatique