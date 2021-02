Alexandra LEPINE

Je détiens près de 18 années d’expérience dans les Ressources Humaines au sein du leader du Travail Temporaire et du recrutement.

Ma spécialisation est le conseil en Ressources Humaines : recrutement, évaluation, accompagnement.

- Organisation et mise en œuvre du processus de recrutement

- Elaboration du descriptif de la fonction et du profil du candidat recherché

- Analyse de l'environnement professionnel d'une entreprise

- Conseil sur le profil du candidat recherché

- Mise en œuvre des méthodes de sourcing adaptées à la mission

- Evaluation et sélection des candidatures

- Elaboration des outils de recrutement (évaluation des capacités, utilisation de grilles d’entretien et de tests d’aptitude ou de potentiel)

- Suivi de l'intégration du candidat pendant la période d'essai

- Conseil et accompagnement des candidats dans leur gestion de carrière

- Mise en place et réalisation d’entretiens d’évaluation et de fin d’année

- Restitution des entretiens et préconisations.





Mes compétences :

Recrutement

Conseil RH

Gestion des compétences