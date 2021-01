Alexandra MESLIN

Bonjour,

Je m'appelle Alexandra, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants qui sont agées de 25 ans, 21 ans et 17 ans ( aucun soucis de garde, ils ce gardent tout seuls ).

Jhabite Echiré.

Je travaille pour TSC ( transport scolaire camus ), jai fais un test à lECF pour faire une formation de chauffeur de Taxi, ce test, je les réussi . Rendez-vous a lECF le 13 Mars 2020 pour un entretien individuel et la formation débutera début septembre

Je recherche un 35h

Je vous souhaites une bonne journée

Cordialement

Mme Meslin Alexandra



Mes compétences :

Traite de chèvres ( donner le biberon aux chevreau

Soudure sur plastique - Inventaire - Mettre les pl

Sanitaires - Nettoyage de bureaux - Nettoyage de c

Polyvalente - Accueil physique et téléphonique - C