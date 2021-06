Alexandra POIRIER

Bonjour,



Titulaire cette année, d’une Licence en psychologie à l'Université Paris X Nanterre. Je m’oriente vers une carrière dans les ressources humaines. Je suis à la recherche d'un stage d'étude (environ 300 heures) pour ma première année de Master en Psychologie du travail et de l'ergonomie.



Je possède une expérience de l'organisation des grandes entreprises ainsi que des entretiens de recrutement et des procédures RPS (Risques Psychosociaux).



Pour plus d' informations, n'hésitez pas à me solliciter.



Je vous remercie.



Mail : alex.poirier@noos.fr