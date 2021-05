Alexandre ALEXANDRE CULY (CULY)

Depuis l'obtention de mon Brevet de Technicien Supérieur Option Administrateur Réseaux en Juillet 2003, j'ai eu l'occasion d'effectuer de nombreuses missions et de fonctions dans le domaine Informatique.

J'ai commencé en Octobre 2003, par un poste de Technicien de Maintenance en Informatique, qui a duré un peu plus de 3 ans, dans une société basée au Chesnay (78), où j'ai eu pour mission de maintenir les réseaux informatique de nos différents clients en Île de France. Après 15 mois de bon résultat, je suis passé Technico-commercial et ma nouvelle mission fut de trouver de nouveaux clients et de répondre au mieux à leurs attentes. J'avais pour m'aider, dans ma mission, deux techniciens qui installaient chez les clients ce que je leur avais proposé et vendu.

Voulant fonder une famille, j'ai par la suite effectué deux autres missions plus sédentaires, dans deux sociétés différentes en tant que Responsable Informatique toujours dans le département des Yvelines (78) :

La première mission, qui a duré 10 mois, était dans une petite structure, de 30 personnes, installée à Magny les Hameaux, où j'avais la responsabilité de 2 serveurs, 15 postes sédentaires et 15 postes nomades. J'ai mis en place un nouveau progiciel de Gestion Client, avec une connexion VPN via des postes nomade connectés en 3G pour les commerciaux. J’assurais aussi la maintenance du système Informatique interne ainsi que celle des sites de Nantes et Marseille.

La deuxième mission était dans une société Internationale (Suzuki), de 60 personnes, venant de s'installer aux Essarts le Roi. Toute l’infrastructure Informatique était à construire (Câblage, Achat Matériel et Logiciel, Installation et Paramétrage). Il fallait être réactif et autonome pour répondre rapidement aux attentes des utilisateurs Français et Etranger (Japonais, Anglais, Suédois) qui partaient tous les 15 jours en rallye à l'étranger.

Suite à la crise automobile, Suzuki a fermé notre section sport automobile et j’ai passé du temps au pôle-emploi, avant de retrouver un emploi.

C’est au bout de 12 mois que j’ai, enfin, trouvé un poste (en CDD) de Technicien supérieur dans un centre hospitalier (Rambouillet) et où j'ai eu la charge de maintenir la partie du système informatique lié au dossier patient qui le suivait lors de son parcours au sein des différents services hospitalier.

A la fin de mon CDD, j'ai intégré une Startup qui se lançait et dont l'activité était liée aux télécommunications, mon rôle était de mettre en place le système d'information interne mais aussi la partie informatique permettant la gestion des abonnés interne et externe. L'expérience s'est arrêtée faute de financement en Mars 2013.

Suite à cela je suis retourné au pôle-emploi, où j’ai trouvé une formation en anglais avant d’intégrer EMC France où je suis actuellement au poste de Responsable Informatique.



Alexandre CULY



Mes compétences :

Réseaux

Informatique

Administrateur système