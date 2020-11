Alexandre BEAUCOURT

Avec plus de 15 années d'expérience à des postes de management d'équipes commerciales sur le secteur de lélectronique grand public et de l'électroménager (Philips, Sony, ZTE, Hisense), j'ai acquis une solide connaissance de la distribution française et des leviers d'activation pour développer une marque.



J'ai notamment développé des comptes stratégiques tant sur les réseaux GMS (Carrefour, Auchan, Leclerc...) que GSA (Fnac-Darty, Boulanger...) ou du e-commerce (Cdiscount).



J'ai aussi lancé avec succès des nouvelles marques sur le marché français.



Mes compétences :

- Management

- Key Account Management

- Définition d'une stratégie commerciale

- Négociation

- Prospection

- Gestion de budgets

- Elaboration et mise en place de plans marketing

- Channel Management

- Définition de la politique commerciale