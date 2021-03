Alexandre BOUGRIER

Depuis 15 ans dans le Conseil aux Particuliers et aux Professionnels dans les domaines des PRETS, du PATRIMOINE et de lASSURANCE.



Pour les PRETS IMMOBILIERS ou HYPOTHECAIRES, mes clients recherchent en général le meilleur taux pour leur investissement mais beaucoup me sollicitent pour trouver une solution face à une problématique particulière (âge / Profession / Maladie / Durée de prêt / Montages particuliers...).



Dans le cadre du CONSEIL PATRIMONIAL, j'interviens selon les objectifs des clients :

- Problématique fiscale : volonté de diminuer l'impôt payé ou l'investir différemment

- Objectif patrimonial : Créer ou accroitre son patrimoine / Réaliser des donations ou du transfert de patrimoine

- Objectif Retraite : Accroître ses revenus à la retraite...



Pour lASSURANCE, japporte des solutions en placements financiers, mutuelle, prévoyance, assurance emprunteur et protection sociale des chefs dentreprise.



Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter pour vos projets. Nous travaillerons dans votre intérêt afin de respecter vos objectifs.



Mes compétences :

Prêt immobilier

Défiscalisation

Investissement immobilier

Conseil patrimonial

Impôts

Prêt travaux

Regroupement de prêts

Assurance vie

Mutuelle

Prévoyance

Loi Pinel

Lmnp

Immobilier neuf