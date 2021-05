Alexandre CAMBONIE

J étais infirmier en réanimation depuis l'an 2000. En 2005 je suis formé à l'épuration extra-rénale chez les malades de réanimation ainsi qu'à l'entretient du matériel de réa. J'intègre l'unité technique par la suite à temps plein. Ma mission conciste aussi à former mes collègues sur les différentes technique d'EER, ainsi qu'à l'utilisation de differents matériels spécifiques a la réa (cours, atteliers pratiques ...). Avec l'arrivée de plusieurs protocoles de recherche dans le service, je passe un Diplome universitaire d'attaché de recherche clinique et épidémiologique. Suite à divers changements au saint du service, je rentre à l'école d'infirmer anesthésiste et j'obtiens mon diplôme en 2014.



Mes compétences :

Attaché de recherche clinique

Dialyse

INFIRMIER

Réanimation

Recherche

Recherche clinique

Anesthésie