Alexandre CHASPOUL

Après 15 années passées dans les industries de la Nutrition et Santé animales, cosmétiques, je relève actuellement de nouveaux défis dans le secteur des compléments alimentaires suite à l'acquisition de LFG par Nutragroup/Mérieux Equity Partners



Avant tout Manager, je prends du plaisir à aller chercher ce qu'il y a de meilleur chez mes collaborateurs et à me dépasser pour atteindre les objectifs fixés.