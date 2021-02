DIRECTEUR ASSOCIE CONSEIL- AERONAUTIQUE & DEFENSE

• Accompagnement de Direction Générale pour la mise en œuvre de leur stratégie opérationnelle

• Programmes de transformation internationaux et multiculturels porteurs d’enjeux en Mds d’euros

• Développement et fidélisation de grands comptes, encadrement et développement d’équipes, production





Mes compétences :

Alignement Stratégique

Change management/conduite du changement

Aéronautique

Défense

Intégration multiculturelle

Performance Globale