Anne VAN DER WEIDE

CE QUE JE CROIS :

Chacun donne le meilleur de lui-même dans la mesure de ses ressources. Je souhaite accompagner les PME à définir une politique RH à l'appui de cette conviction, et une culture dont l'humain est le centre et l'acteur. Je crois que la génération Y n'a pas fini de nous surprendre et changera un paradygme devenu obsolète.

Enfin, je crois que de passer de challenge en challenge, avec authenticité, enthousiasme et engagement permet de faire quelque chose de plus grand que soi. C'est ma ferme conviction.



CE QUE JE PROPOSE-



FORMATION COACHING

Formatrice en management opérationnel, en administration des RH, paye, droit social, GPEC, méthodologie Mémoire. Coach individuel Mémoires LMD



RRH/DRH :

- Manager opérationnel RH du recrutement au départ du salarié (contrats, payes, juridique)

- Mise en place élections professionnelles ; dialogue social avec IRP

- Coach, pédagogie sur les obligations sociales

- Consultante opérationnelle en prévention de risques (Document Unique, Plans d'action)

- Bien être des salariés, par des actions simples destinées à préserver leur santé au travail et leur équilibre de vie

- Conseil en optimisation et mise en oeuvre du Plan de formation

- Développement de carrière : entretiens évaluation

- Résolution de conflits/différents (médiation, négociation raisonnée).

- Audits opérationnels ou relationnels

- Gestion du changement





LANGUES

Néerlandais maternel

Anglais bilingue (TOEIC: 960)

Allemand courant



ECRITURE :

Ghostwriter, articles de presse, rewriting



Mon site web : http://performancegestionpme.com





ACTIVITES EN LIEN

. Co-fondatrice et Vice Présidente de la FFMAS:Array

. Maître de mémoire de masters I et II en RH à l'IGS Paris (une dizaine par an )

. Agréée jury professionnel par le Ministère de l'Emploi pour les VAE BTS Assistanat et RH

. Contributeur Expert dans Cadres et Dirigeants Magazine



Mes compétences :

Gestion du personnel

Assistanat de direction

Coaching mémoires de master

Anglais, néerlandais bilingues

Gestion de carrières (formation, évaluations)

Plans senior, égalité, handicap, RPS

Management de l'équipe opérationnelle RH

Actions sociales

Analyse transactionnelle

Dialogue social

Développement des compétences

Projets transverses

Pédagogie et transmission des savoirs

Ecriture et rewriting

Transmission de savoir

PeopleSoft

Paye/Prsi

Microsoft Office

Global Positioning System

GPEC, paye, RPS, formation

Audit

Magazines