Alexandre CONTASSOT

Chef de Produit, j'ai un fort attrait pour l'univers de la grande consommation et plus particulièrement le secteur de l'agroalimentaire. Après plus de 3 ans d'expérience en FMCG sur des marques iconiques telles que Tic Tac, L'Oréal Paris ou Danone.



Compétences clés :

- Pilotage et gestion du développement de la marque

- Élaboration et exécution de la stratégie marketing

- Analyse de marché et veille concurrentielle

- Innovation produit et développement packaging

- Création et suivi du budget.



Je suis plus actif sur mon profil Linkedin : fr.linkedin.com/in/alexandrecontassot