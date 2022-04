Alexandre DARCHE

J'ai fait un BTS Management des Unités Commerciales en alternance à la CCI d'Auxerre.

Ma première expérience professionnelle a été dans une bijouterie, ou j'ai développé mon sens du contact avec la clientèle, cela ma également permis d'approfondir mon empathie.



J'ai ensuite eut une autre expérience mais cette fois ci par l'intermédiaire du téléphone, j'ai été téléprospecteur pour une jeune entreprise qui était spécialisé dans l'habitat durant trois mois.

J'ai ensuite travaillé en tant que téléconseiller à la Sécurité Social durant six mois.

Ces deux contrat m'ont permis d'élargir mes compétence en terme d'élocution, et surtout vis-à-vis de la clientèle qui est plus exigeante qu'en face à face.



Je suis actuellement à la recherche d'un nouvelle emploi, je suis quelqu'un de très motivé, d'organisé, la plupart des mes tâches sont planifiées. Dans un futur proche je souhaiterais avoir un poste avec des responsabilités car je pense que j'ai les qualités nécessaire pour manager une équipe.



Mes compétences :

Commerciales

Luxe

Management

Management des unités commerciales

Vendeur