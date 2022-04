Alexandre DARUL

MASTER EN MANAGEMENT & MARKETING DES SERVICES

ESC GRENOBLE







J'ai suivi des études en comptabilité, puis je me suis orienté vers un métier en relation directe avec le client.



Je suis entré à la SNCF (agent du service commercial des trains - 2 ans) où j'ai pris goût au contact client/ j'ai acquis cette importante & indispensable notion de "Service Client".

Désireux d'évoluer, j'ai passé des concours internes.



Durant 3 ans, j'ai managé une équipe de 30 agents (entretien individuel & collectif, réunion d'équipe mensuelle, suivi des connaissances, développement des compétences...notations).



L'envie d'avoir plus de responsabilités me pousse à m'inscrire à une deuxième formation interne. J'intègre l'ESC de Grenoble en alternance. J'obtiens un master en management & marketing des services pour accèder à un poste de cadre.



J'ai effectué mon stage au sein du service marketing de la filiale internationale TGV Lyria (yield management, chargé de communications et des partenariats).



Aujourd'hui j'occupe un poste de chef d'escale à la gare de l'Est - (responsable opérationnel de la gare de l'Est).



Je manage une équipe de 60 agents. Je suis garant du plan de transport et de la qualité de service offerte aux clients. Je développe la qualité de service des équipes tout en conduisant le changement, d'une culture industrielle à une culture de service.



Le management par la relation client.



Je suis quelqu'un de franc, discret qui aime autant travailler en équipe qu'en autonomie. J'aime avoir des responsabilités et diriger des projets.

Je sais prendre des initiatives et je suis force de proposition.



Je suis ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Chef de projet

Ecoute

Ecoute active

Esprit d'équipe

Management

Manager

Pro-activité

Proactivité

Relation Client

RIGOUREUX

Transport