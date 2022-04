Alexandre DAVID

Ambitieux et persévérant, je suis actuellement en poste en tant qu'auditeur interne au sein du Groupe International Soufflet pour enrichir mes connaissances professionnelles.

Ayant déjà des expériences dans des structures et des secteurs différents, en France comme à l'étranger, je suis intéressée par le management,la finance et souhaite apporter mes compétences au sein d'une entreprise. Mobile et dynamique, je suis prés à relever les défis proposés.



Mes compétences :

dynamique

Management