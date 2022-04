Alexandre DE RUYVER

MANAGEMENT

Management d’équipe

- recrutement

- formation

- animation & coaching

- évolution

- organisation &planification

Management de projet

- coordination de projets

- communication & organisation



TECHNIQUES



- Commerciales (Conception et mise en œuvre d’actions, force de vente, événementiel)

- Gestion (Objectifs, analyses et sens des résultats, plans d’actions)

- Communication (Réunions, conférences téléphoniques, présentations orales et écrites)

- Informatique (Bureautique, logiciels : comptable, stocks, gestion du personnel)

- Juridique (Droit du travail)



SECTORIELLES

- Para-pharmacie

- Peinture & produits de décoration

- Grande distribution

- Loisirs et culture