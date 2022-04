Alexandre DEL.ETRAZ

Pour accompagner sa forte croissance, Igienair recrute :

1) des techniciens de qualification de ZAC pour nos agences de Lyon, Paris, Orléans, Aix en Provence.

2) un jeune diplômé pour un poste de développement international bilingue français-anglais ou français-espagnol

Postes à pourvoir immédiatement en CDI. Je vous invite à me contacter rapidement



Igienair est une PME française crée en 2003 avec une forte croissance en métropole et à l'export.

Igienair rassemble 300 collaborateurs au travers de 10 agences en métropole, 1 en Allemagne, 1 en Belgique, 1 au Luxembourg et 1 à Dubaï.



A l'international, Igienair propose différents services liés à l'hygiène et la qualité de l'air en salles propres:

*contrôle et nettoyage des réseaux de ventilation

*nettoyage et contrôle des salles propres (classe particulaire, mesures aérauliques, prélèvements microbiologiques, etc...)



Nous intervenons pour les laboratoires pharmaceutiques, les établissements de santé, les laboratoires de recherche et l'industrie du semi-conducteur.



Mes compétences :

Aéraulique

Développement commercial