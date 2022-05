Pierre GIRARD

Passionné par les nouvelles technologies et en particulier les solutions de stockage et multimédia, je dédie mes compétences et mon enthousiasme à ce secteur depuis près de 20 ans.

Mon parcours m'a permis de bénéficier d'une très solide connaissance des réseaux de distribution européens mais surtout des réseaux industriels asiatiques dans lesquels je me rends très régulièrement.



Ayant fait le pari fou de la création d'entreprise, je propose, au travers de Datalabz, des services 360° de gestion de la donnée numérique.



Mes compétences :

Chine

Marketing

SEO

Communication

CRM

CMS