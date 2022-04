Alexandre DELMAS

Recherche actuellement un contrat pro et/ou un stage dans le domaine des ressources humaines, du consulting et du Management. Fortement intéressé par les missions RSE.



Goût pour le relationnel, faculté d’adaptation, tolérance :

Des séjours linguistiques à Oxford et Cambridge dans un cadre international, et des séjours à l’étranger (Tokyo, Bangkok, Californie, Alaska...), m’ont familiarisé avec d’autres modes de vie et ont développé mes capacités à entrer en contact.



Facilité d’intégration dans une équipe :

Capacité à nouer des liens reconnue lors de mes différents stages , et tout particulièrement au Technocentre de Renault.



Maitrise et rigueur, volonté de progresser, réactivité, souplesse, et sens de l’effort :

Mon intérêt pour les arts martiaux et ma pratique du karaté (ceinture noire) m’ont enseigné le contrôle de soi, le sens des valeurs et le respect de soi et des autres, ainsi que la persévérance dans l’effort.



Goût pour les idées nouvelles, l’innovation, et les missions transverses conforté par ma formation universitaire (Hypokhâgne, L3 Humanités spécialité Philosophie, M1 Humanités et Management : «Formation pluridisciplinaire d’excellence unique en France alliant les humanités aux enseignements traditionnels des Business School»).



Désir de mettre à profit mon imagination et ma créativité pour trouver des voies nouvelles, inventer des solutions.

Intérêts pour les activités culturelles : Photographe amateur (reportages fêtes du lycée, PPE universitaire d’un semestre sur le Sreet-Art). Théâtre amateur (4 ans), expositions,...



Optimisme, sens du consensus, facultés pour harmoniser les relations dans un groupe :

Plusieurs fois délégués de classe.





Mes compétences :

Permis B

TOEIC anglais 875 (2011)

Ceinture noire de Karaté

Dynamisme

Grande capacité d'adaptation

Sens de l'éthique professionnelle

Programmation neuro-linguistique

Analyse Transactionnelle