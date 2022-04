Alexandre DELMAS

Dans le cadre de mon contrat d'apprentissage, je réalise plusieurs tâches au sein du laboratoire A+ Métrologie de Colomiers. La polyvalence des rôles qui me sont proposés m'ont permis de voir de nombreuses facettes de la vie en entreprise. En effet, j'ai pu développer des compétences en gestion de projet, management d'un système qualité, programmation, métrologue, identification et résolution de problèmes ou rédaction d'un cahier des charges. Depuis Janvier 2015, je suis responsable d'ordonnancement et de production du laboratoire de Colomiers. Mes objectifs sont d'optimiser la charge de travail (laboratoire et site), de manager une équipe de 7 techniciens et de réaliser le suivi/analyse d'indicateurs de production (coûts, marge, heures productives/non productives...)





Mes compétences :

Enthousiasme

Polyvalent

Gestion de projet

Management

Qualité

Métrologie

Accompagnement au changement

Chargé d'affaires

Planification

Gestion de la production