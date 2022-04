Alexandre DELVAL

Responsable de l’organisation et de la coordination des activités de l’équipe.

S’assurer que chaque intervenant connait et applique les consignes de sécurité.

Inspection soudage in-situ, surveillance technique et réglementaire des dossiers d'intervention (cahier de soudage + analyse de risque + conformité code et réglementation).

Respecter les procédures, vérifier, analyser et confirmer les résultats. Apprécier la qualité technique des entreprises intervenantes.

Surveillance des essais non destructifs soumis aux procédures CEIDRE en CNPE.



Agent d'inspection international en soudage (IWIP-S)

CENE UT2

Cofrend UT2 CIFM

Cofrend PT2 CIFM

QSP

RP2

PR2

HN2

HN3



Mes compétences :

Contrôle non destructif

Nucléaire

PCR