Vincent VANTORRE

Certifié Cofrend Niveau 2 dans les techniques de Contrôles non destructifs dans le secteur CIFM en Ultrason et Magnétoscopie ainsi que Niveau 2 Ultrason et ressuage dans le secteur CCPM-s, je suis responsable adjoint en cnd et responsable de la partie technique du CSQ (Controle Service Qualité de l'entreprise). Je dispense des formations en Ultrason pour les futurs Niveau 1 et 2 de l'entreprise. Par le passé, Je suis déjà intervenu sur de nombreux sites nucléaires et industriels ce qui me confère une solide expérience dans ce domaine. Professionnellement, je travaille toujours dans un soucis de respecter les codes et normes en vigueur et de les faire appliquer.

Je reste ainsi à l'écoute de toute offre locale ou régionale pouvant y correspondre. Je reste ouvert à des déplacements professionnels occasionnels.

Dans l'attente de vous lire.



Mes compétences :

CND

Ressuage

Industrie

Magnétoscopie

Nucléaire

Cofrend 2 UT PT MT centrales nucléaires et autre

HN2 PR2 RP2

Ultrasons

UT TOFD