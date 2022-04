Alexandre DERRIEN

..Airbus (France): 04/09/2006_now

....Ingénieur méthode et développement.

+ Responsabe de l'indudtrialisation du process de fabriquation des pièces composites CWB et KB de l'A350.

+ Responsable de la fabricaion des éprouvettes de certification pour la partie fuselage central du A350 (budget et planning).

+ Airbus Process Team Leader pour Airbus sur la technologie thermoplastique.

+ Responsable méthodes et procédés pour la R&D thermoplastique à Nantes.

+ Point focal méthodes et procédé sur le drapage auomatique des pièces composite.

+ Mission transnationale sur la réduction des déchets carbone en production.



..Aston Martins for Sotira (UK): 19/09/05_23/12/05

....Ingénieur méthode et support qualité.

+ Ingénieur méthodes pour Sotira en poste chez Aston Martins en charge de définir des actions correctives et curatives concernant les pièces fournit par Sotira.

+ L'objectif était d'augmenter notre qualité de pièce et de sortir du top 10 des sous traitant produisant le plus de non qualité.

+ Après 3 mois objectif atteint et maintenu sur les 6 mois de suivi derrière.



..Airbus (France): 05/07/04_16/09/2005

....Stagiaire ingénieur.

+ Chef de projet: developpement d'un système de mesure on-line non destrutif pour évaluer la qualité des perçages de pièces composite. Projet en coopération avec des élèves ingénieur.

+ Réalsiation de programmes d'essais pour étdier le comportemet des pièces RTM et améliorer le process. Résultats : définition de nouveaux critères d'acceptaion.

+ Etat de l'art sur les différents moyens de mesures 3D de pièces métaliques en forme. Benchmark interne Airbus et essais réaliss pour évaluer la meilleure solution.

+ Evaluation de la faisabilité de contrôler en ultrason les pièces composites après peinture. Solution écartée à cause de résultats tecnhiques non concluants.



..Cartonnerie de Maurepas (Smurfit group): 01/09/03_02/07/04

....Projet ingéieur sur l'année.

+ Mise en place d'une maintenance préventive pour un parc d'environ 30 machines. Etude de 150 heures environ.



..Glaenzer Spicer (GKN): 30/06/03 29/08/03

....Ouvier sur une ligne d'assemblge (2 huits).

+ Travail sur une chaie d'assemblage automobile : just-in-time méthode, forte cadence, flux poussé (découverte du LEAN).



..Centre de Transfert de Technologie du Mans): 01/04/02_30/08/02

....Technicien R&D.

+ Projet de recherche et développement dans une équipe (stage suivi d'un CDD de 2 mois).

+ Développement d'un voile polymère de protection, réticulable sous UV et applicable par spray, pour protéger les voitures en sortie de fabrication



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Chef de projet

CND

Composites

Contrôle non destructif

Energie

Énergie renouvelable

Environnement

Innovation

Management

matériaux

Polymère

Veille

Veille technologique

Gestion de projet