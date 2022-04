Alexandre DESSE

Ingénieur, Directeur de centres de profits, sales & retail manager, chef de projet.

7 ans d'expérience en gestion et développement de centres de profits Multi-sites CA > 10M€. Equipes +30 personnes, employés et cadres. Orienté développement, recherche et mise en oeuvre de solutions nouvelles après l'analyse des process en cours. Performant en management transversal.

Mes compétences clés sont le service clients, l'animation réseau, les achats retail, la logistique approvisionnement, la formation et le recrutement.

Amoureux de la mer, ancien officier de marine chef du quart passerelle, mon expertise est le nautisme et je suis un passionné des sports de glisse.



Mes compétences :

Achats

Transport

Distribution

Management

Ventes B to B et B to C

Recrutement