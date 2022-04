Alexandre DEVANNE

Après trois années en tant que Revenue Manager au sein de la société Jet Tours puis pour le groupe Thomas Cook SAS, je me suis accordé une année sabbatique au cours de laquelle j'ai voyagé en Océanie et élargi mon ouverture d'esprit.



De retour en France, et après une expérience enrichissante en tant que Responsable Pricing pour les sociétés Chubb Sécurité ,Sicli et Cofisec, sociétés membres du groupe UTC Fire&Security Services, je suis désormais Responsable Pricing pour le groupe Goodyear Dunlop Tyres France.



Mes compétences :

Revenue management

Consulting

Pricing

Yield management

Excel expert