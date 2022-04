Alexandre DEVILLIERS

13 années d'expérience en TRM, au sein de deux groupes de transport et 5 agences différentes. Une connaissance technique approfondie et couvrant une large palette d'activités (industrielle, grande distribution, automobile, transports exceptionnels, logistique, etc...), des aptitudes commerciales et managériales démontrées m'ont permis de devenir Directeur d'Agence au sein des transports Breger, sur un périmètre de plus de 8 M€ et une équipe de 36 personnes (22 à la prise de fonction) puis Responsable Des Opérations France.



Mes compétences :

Management

Informatique

Affrètement

Logistique

Analyse

Leadership

Organisation

Transport

Commerce