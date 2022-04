Alexandre DHO

Je suis un passionné de sport ( Football pendant 11 ans, niveau régional, Tennis en compétition depuis 3 ans, Ski, Wakeboard...) et de musique.



Homme de terrain, ayant l'esprit du collectif, je revendique fortement dans mon travail quotidien l'atteinte des objectifs économiques par la performance humaine.



Alors si vous aussi, vous pensez que la force et la réussite d'une entreprise passe par l'humain et le management participatif, je suis à votre disposition pour échanger sur de futures propositions.



Mes compétences :

Management