Alexandre DIAZ

Je suis rentré dans la famille des sapeurs-pompiers dès l'âge de 16 ans en 1989. Dans un premier temps volontaire, j'ai pu être employé professionnel en 1995.

Après 14 années en centre de secours où j'ai pu évoluer jusqu'au grade de Sergent, j'ai voulu compléter mon parcours professionnel en intégrant un poste au sein d'un centre de gestion des interventions. J'y suis devenu rapidement chef de salle.

Ayant toujours encadré diverses formations, après trois années de salle opérationnelle, j'ai décidé de me consacrer entièrement à cette spécialité qu'est la pédagogie. Ainsi, depuis 2012, je suis formateur au sein de l'équipe départementale.

Aujourd'hui, je voudrais découvrir de nouveaux horizons professionnels, notamment à l'étranger. Une période de formation au Kosovo m'a donné ce goût de l'échange au delà de nos frontières, mais j'ai préféré temporiser ce domaine pour pouvoir voir grandir mes enfants, qui sont aujourd'hui bien plus grands.

Je rechercherais un poste en HSE ou sécurité incendie.

Ma principale qualité est de savoir m'intégrer très vite!



I walked into the family of firefighters from the age of 16 in 1989. In a first time volunteer , I could be a professional employee in 1995.

After 14 years rescue center where I could move up to the rank of Sergeant , I wanted to complete my career incorporating a position within a central management interventions. I am quickly becoming head room .

Having always framed various formations , after three years of operating room, I decided to devote myself entirely to the specialty of pedagogy. Thus, since 2012, I am an instructor in the departmental team .

Today, I would like to discover new professional horizons , particularly at international. A period of training in Kosovo gave me a taste of trade beyond our borders, but I preferred to temporize this area to be able to see my children grow up , which are now much greater.

I would look for a job in HSE or fire safety.

My main quality is to know me integrate very quickly!



Mes compétences :

Microsoft Excel

Secourisme

Microsoft Word

Travail en équipe

Formation

Management

Microsoft PowerPoint

Sécurité incendie

Formateur Approche Par Compétences - APC

Organisateur/concepteur de formation

Chef de Groupe Feux de Forêts