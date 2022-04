Alexandre DICK

J'ai 21 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la téléphonie mobile et 7 ans dans l'animation commerciale Management d’une équipe : Recrutement, formation, coordination, animation de l’équipe, suivi des résultats, coaching individuel et fixation des objectifs Suivi de clients et développement du portefeuille Participation aux négociations Analyse et suivi des indicateurs opérationnels (activité, productivité…)



Mes compétences :

Participation à l’élaboration et la mise en place

Gérer un centre de profit et optimiser un compte d

Manager une équipe de vente (+ 60 personnes)

Chargé de la formation

Management

Formation

Négociation commerciale

Recrutement