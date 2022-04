Alexandre DIMAS

REJELEC:

Partenaire de vos performances



L’électricité est au cœur de toute activité industrielle. Engagé auprès des plus grands industriels de la région depuis près de 20 ans, Réjélec vous accompagne dans tous vos projets de création et d’évolution.

A vos côtés quotidiennement pour garantir la sécurité de votre production, et améliorer votre efficacité énergétique, Réjélec met toutes ses compétences au service de vos Process et machines

Notre Bureau d’Etudes et service CAO est animé par 3 experts. Nous réalisons tous les types d’installation et modification de vos équipements :



> Sécurité machine :



Conception du système de sécurité, intégration et validation

Certification Expert Sécurité Machine (CMSE)

Partenariat avec Pilz Sécurité.

> Câblage machine : électrique, pneumatique, sécurité machine

> Automatisme :



Conduite de projet (analyse fonctionnelle, choix de configuration, programmation, mise en service)

Réalisation : équipement, câblage sur site

Automates programmables : équipements Siemens, Télémécanique, Omron/Allan Bradley

> Optimisation machines



Mise à plat de l’analyse fonctionnelle, modification de fonctionnement

Ajouts d’actionneurs (modifications électrotechniques, automatismes, mécaniques)

Mise en service

> Entrainement :



Moteurs : choix du matériel (asynchrone, brushless), montage et intégration électrique et mécanique

Variateurs de vitesse : choix du matériel, montage et intégration électrique et mécanique

> Efficacité énergétique des industries :



Mesure gestion et analyse

Proposition de plan d’actions

Eclairage des halls et entrepôts (luminaire à haute efficacité, automatisation)

Entrainement : moteurs électriques et variateurs de vitesse en partenariat avec les grands fabricants

Compensation d’énergie réactive