Alexandre DONEY

> ROLEX : Chargé de projet Industrialisation



> SNR (équipementier automobile)- Ingénieur d'application_Chef de projet



> RENAULT – Gestion de Projets:

Pilote études sur une fonction innovante pour le remplaçant du véhicule KANGOO: (depuis août 2004):

- Garantir le développement et l’industrialisation de la fonction sur le véhicule,

- Orienter les choix techniques et les stratégies avec la Direction du Produit Renault,

- Management de 2 concepteurs,

- Gestion économique de la fonction,

- Gestion planning, validation,

- Gestion Qualité: Sécurité Générale du Produit, SDF, AMDEC, ANPQP

- Reporting à la Direction de projet.



> RENAULT – Responsable IAO (Ingénierie Assistée par Ordinateur) sur les projets de l’Ingénierie Mécanique (Nov 01 - Aout 04).

- Déclinaison de l’ensemble des méthodes et outils IAO (CATIA, VPM, outils collaboratifs, …) aux objectifs des projets.

- pilotage des plans d’action et de l’assistance sur les bureaux d’études ;

- Coordination d’une équipe de 3 personnes.



> VALEO systèmes électriques- division alternateur (R&D)- Ingénieur d’études (oct 00 - Nov 01): Développement d’une nouvelle gamme d’alternateur de la phase amont à la phase industrialisation

- Conception sous CATIA, suivi des essais,

- Suivi du dossier de conception.



Mes compétences :

Automobile

Développement

Gestion de projets

Ingénieur

Mécanique