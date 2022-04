Alexandre DORNIER

Nous offrons des conseils et des solutions personnalisées à l'écoute des spécificités de votre entreprise, en particulier de ses besoins en matière d'externalisation, d'implantation immobilière ou encore de gestion des ressources humaines : missions de recrutement, recherche de locaux professionnels/commerciaux/industriels, formation de votre personnel, prévention des risques psychosociaux et motivation/stimulation de vos collaborateurs en vue d'optimiser les performances de vos collaborateurs, évaluation de compétences, audit...

Pour la vie de votre entreprise, nous pouvons aussi vous accompagner dans vos démarches de communication, vous faisant bénéficier de notre réseau.

Enfin, dans un souci de globalisation de notre offre de services, et c'est ce qui nous distingue, nous mettons à votre disposition nos compétences d'agent immobilier (carte professionnelle conforme à la réglementation) dans le cadre d'une recherche d'implantation-développement géographique.

Bien sûr, notre terrain d'action couvre la région Franche-Comté mais s'étend également par synergie à tout le territoire national (Paris-Province).



Mes compétences :

Conseil en management

Immobilier d'entreprise

Conseil RH

Immobilier

Coaching

Communication interne

Formation

Communication externe

Recrutement cadres

Conseil en recrutement