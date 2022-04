Alexandre DOUCET

Mon travail consiste à conseiller les Grands Comptes français dans le cadre de leurs projets télécoms ou sécurité, sur les domaines suivants :

- LAN/MAN/WAN/WLAN

- Téléphonie TDM et ToIP

- Visioconférence

- Communications Unifiées

- Nomadisme et mobilité



Je réalise différents types de missions, du pré-cadrage à l'assistance au déploiement, en passant par le pilotage d'appels d'offres ou la réalisation d'audits.



Dans le cadre de certaines missions je suis impliqué dans la gestion opérationnelle des télécoms de mes clients : pilotage de projets, suivi budgétaire et facturation, support et assistance utilisateurs, conduite du changement, exploitation des infrastructures.



Mes compétences :

Gestion de projets

Pilotage appels d'offres