Alexandre DRONE

L'inaccessible et la difficulté m'attirent depuis toujours. Amoureux des challenges et du travail bien fait (avec quelques pulsions perfectionnistes je l'avoue, mais toujours bien dosées), je suis prêt à m’investir dans votre entreprise.

Éternel optimiste, je suis curieux d'apprendre, curieux de mon avenir, et curieux de la façon dont je vais vous prouver que je suis l'homme qu'il vous faut !



Mes compétences :

TOEIC score : 980/990

TOEFL iBT score : 111/120