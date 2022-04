Je m'appelle Alexandre DUHAU, je viens d'être diplômé de mon Bachelor 3 à l'IDRAC de Toulouse.



Etant une personne motivé, ponctuelle avec une soif d'apprendre, je recherche actuellement mon premier travail pour m'insérer dans la vie active.



De nature souriante et conviviale, je suis une personne qui apprend vite et qui n'hésite pas être curieux en posant des questions sur l'activité.



Pour en savoir plus sur moi je vous pris de bien vouloir me contacter.



Cordialement.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Gestion de la relation client

Organisation