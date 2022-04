Alexandre DUPARANT

Etant dans le bien-etre,mon experience,ma pratique et mes initiations dans le massage (certifié): californien , suedois , relaxation coreenne , abyanga , loumi-loumi , reflexologie.

Mon amené a associer ces differentes techniques et methodes de relaxation pour une approche plus compléte de la relation a l'autre dans le domaine du bien-etre.



conseillé aussi en produit bio(ethnolia): cosmetique interne et externe ,complement alimentaire naturel et senteur.



Je developpe ces activité dans un etat d'esprit , de prise de consciense et d'humanisme.



Mes compétences :

Communiquer

Humaniste

Motiver