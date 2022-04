Alexandre DUPART

Actuellement en Poste de Commercial pour une société Française spécialiste des traitements industriels et nettoyants techniques pour l'entretien, l'hygiène et la maintenance auprès des professionnels et collectivités. SODECO développe, fabrique et commercialise en France et à l'international des produits spécifiques pour chaque type de métier et d'industrie auprès des TPE, PME, artisans, collectivités et grands groupes. Issue d'un Bachelor Management et Marketing, option Luxe, mode et design à l’école ISEFAC Bachelor, Le monde de la vente est sûrement le domaine de choix de service dans lequel je souhaite exercer.

Avec une pratique mise en œuvre à travers divers stages ou Contrat à durée déterminée, j’ai acquis des compétences qui me semblent indispensables en matière de vente. Je souhaite développer et approfondir mes connaissances au sein de cette unité commerciale qui me permet également d’en acquérir de nouvelles.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Internet Explorer

Vente

Dynamisme

Luxe

Gestion de projet

Commerce international

Négociation commerciale