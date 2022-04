Alexandre ECHALIER

Après une expérience de plus d’un an dans le domaine commercial, je me suis orienté dans la communication digitale chez Michelin. C’est dans ce cadre que j’ai participé à l’organisation d’un évènement unique dans le monde de la mobilité durable à Chengdu (Chine) en novembre 2014 : le Michelin Challenge Bibendum !



Depuis 2015, J'ai l'opportunité d'accompagner la transformation digitale en interne chez Michelin.



Mes compétences :

Teamwork

Études de marché

Prospection

Marketing Strategy

Communication

Sport

community management

Prospective

Digital