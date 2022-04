Alexandre ELLAMA

Mon parcours professionnel m’a permis de développer des aptitudes tous terrains par la richesse des missions variées qu’il m’a été données d’exercer (rédacteur de communications, concepteur de produits d’assurance, juriste d’entreprise, formateur, pilote de projets associant des développements informatiques et plus récemment manager d’équipes …).



J’ai pu également exercer mes capacités d’analyse tirées de mon cursus universitaire dans une démarche pragmatique conforme aux attentes de l’entreprise.



J’occupe actuellement le poste de responsable du contrôle interne et de la conformité au sein de la Direction des risques. Ce nouveau métier m’offre la possibilité d’occuper une fonction transversale au contact de l’ensemble des métiers de l’assurance.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des affaires

Assurance

Contrôle interne