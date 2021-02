En tant qu'indépendant, je conseille des prospects et des clients, soucieux d'être entendus et accompagnés d'une façon globale et neutre dans leur projet de création ou d'optimisation de patrimoine (Investissement, défiscalisation,...) et dans leur protection personnelle (Santé, prévoyance...)

Parallèlement, je recrute, j'anime, des Conseillers en Gestion de Patrimoine sur la région, afin de pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations, qualitativement et toujours avec un regard indépendant.

N'hésitez pas à me solliciter,

Thibaut de MARNHAC

06 37 89 05 87