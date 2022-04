Alexandre ESCOLLE

Je suis depuis septembre 2011 Directeur commercial en charge du développement du marché cadeaux de Relais & Châteaux, en France et à l'international.

J'ai en charge le développement de l'offre et sa commercialisation en direction des particuliers et des entreprises.

La distribution est multicanal (B2B, web, retail, boutique en propre).

Je suis par ailleurs en charge du pilotage du P&L de la Business unit et m'appuie sur une équipe d'une dizaine de personnes.



J'ai précédemment occupé la fonction de Directeur de la Production chez Smartbox (leader mondial du marché des coffrets cadeaux - 465 MEUR de CA en 2010)

, à savoir la recherche de nouveaux partenaires et la gestion de l'ensemble des grands comptes, la création des coffrets cadeaux ainsi que la Relation partenaires (8000 hôtels, instituts, restaurants,...)



Ma mission ?

• Développement et pilotage de la stratégie d’acquisition des nouveaux partenaires présents au sein des coffrets (restaurants, hôtels, chambres d’hôtes, instituts de beauté,…)

• Gestion des différents canaux d’acquisition (60 personnes) : commerciaux sédentaires, commerciaux terrain, call center

• Développement et suivi des comptes clé : Gault Millau, Lucien Barrière, Fauchon, Relais&Châteaux, Logis de France, Lancôme, Nocibé, Universal Music, …)

• Transversalité avec les filiales internationales et départements marketing&communication, distribution

. Gestion de la conception et de l'édition des coffrets cadeaux

. Gestion du pôle partenaires (+ de 8000 partenaires)





En 2007 j'ai pris la Direction générale d'Euphorie, marque haut de gamme de Coffrets Cadeaux du Groupe Smart&Co (marque Smartbox), leader européen du Coffret cadeaux.

Arrivé mi-2007 alors que la marque réalisait 400 000 euros de CA, j'en suis reparti 18 mois plus tard ayant fait passer les ventes à 1,6 millions d'euros.



De 2001 à 2006, j'ai occupé les fonctions de CHEF DE MARCHE au sein du Groupe UNION INVIVO (1500 pers, 3 Mrds € de CA), leader européen en Industrie agro-alimentaire et agro-fourniture.

A cette occasion j'ai dirigé et développé la première marque française en alimentation équine (Marque DESTRIER, 13 M€ de CA,Array).



Au préalable, de 1998 à 2000 j'ai travaillé chez HERMES (Industrie du luxe à Paris) en tant qu'assistant chef de produit au département sellerie.



Mes compétences :

Luxe

Vin

Équitation

Oenologie

Loisirs

Développement commercial

Agroalimentaire

Sport

Management

Marketing opérationnel

Distribution

Retail marketing