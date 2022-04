Alexandre ETIENNE

Analyser, concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées et mesurables pour nos partenaires.



Ma mission a pour but, la réalisation d'audits ayant pour finalités, un conseil adapté et des préconisations viables pour les entreprises qui nous font confiance.



L'accompagnement quotidien auprès de mes clients, dans la mise en œuvre et le suivi du déploiement de leurs projets m'aident à peser la qualité des conseils que j'apporte et me permettent de nouer de solides relations avec eux.



Mes compétences :

Conseil

Voix sur IP

Télécommunications

Gestion de projet

Réseau

Câblage VDI