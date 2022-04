Alexandre FAIX

Ingénieur d'études au sein de la société AQUASSAY, je suis diplômé de l'ENSIL (École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges, spécialité Eau et environnement). Cette formation et mes expériences professionnelles me permettent de développer des compétences transversales dans les domaines de l'eau et de l'environnement.



Mes compétences :

Efficacité hydrique

Technico-commercial

Gestion et traitement des eaux

Hygiène industrielle

Chef de projet