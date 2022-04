Alexandre FARDOUX

Fort de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la recherche et du développement, tout d’abord en tant que consultant pour tous types de secteurs d’activités et désormais en tant que responsable R&D pour le groupe Provost (fabricant de rayonnages, de plateformes et de bâtiments autoportants), il me tient à cœur de m’atteler à des projets novateurs qui maintiennent notre rang de leader ou font progresser Provost sur des « niches » à forts potentiels (comme par exemple les « autoportants » qui exploitent au maximum la structure métallique pour à la fois servir de rayonnage de forte capacité et de structure de bâtiment).



