Alexandre FEAUD

Homme de 33 ans



Actuellement à la recherche d'un poste d'administrateur système et réseau informatique catégorie B ;



Je propose mes compétences dans ce domaine,



je suis quelqu'un de déterminé et conscient du dynamisme à apporter à une entreprise.



Mes compétences :

Administration de réseaux

SMB

Maintenance informatique

serveur kwartz

NFS

VLAN et WAN

Microsoft office 2007/2003

Virtualisation WMWARE & HYPER V

Routage IP

Messagerie exchange

Cisco CCNA

microsoft office 2010

DHCP DNS IIS WINS Antivirus

Installation et utilisation des O.S.

Cablage Fibre et CAT 5

aide aux utilisateurs

Packet tracer

TCP/IP

VPN

droits d'accés utilisateurs

SGBD

Firewall

Active directory

Windows 7