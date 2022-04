Alexandre FEDOU

Ma formation, BTS CIM (Conception et Industrialisation en micro technique), m'a permis d’acquérir beaucoup de compétences, de la création de plan, usinage des pièces et ensuite le contrôle. Ayant trouvé une vraie passion dans le contrôle. Je me suis donc spécialisé dans le domaine de la métrologie et du contrôle.

Aujourd'hui, je suis en alternance avec Plastisud dans le cadre d'une licence professionnelle, Métrologie et Qualité de la Mesure (MQM).



Mes compétences :

Autonomie

Rigueur

Métrologie

Contrôle qualité

SolidWorks

CAO

3D

RDM

SketchUp

Top Solid